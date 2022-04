Renée van Wegberg en Bettina Holwerda gaan samen theater in

Renée van Wegberg en Bettina Holwerda gaan samen het theater in met een nieuw theaterconcert #PERFECT. Dat maakten ze vanochtend bekend. Het theaterconcert is een muzikale avond vol zelfspot en persoonlijke verhalen over moederschap, het huwelijk, een ‘powervrouw’ willen zijn en loslaten.

Renée van Wegberg en Bettina Holwerda zijn beide niet onbekend in het theater. Renée won twee Musical Awards voor beste vrouwelijke hoofdrol en werd geprezen met haar soloprogramma’s en haar vertolking van Liesbeth List. Het theaterconcert #PERFECT is vanaf januari 2023 te zien in de Nederlandse theaters

,,Kijk, kinderen hebben is het allermooiste dat er is. Een fantastische partner daarbij maakt het nog mooier. En als je carrière dan ook nog eens als een speer gaat, maakt dat het helemaal fantastisch. Je zou zeggen #PERFECT. Maar als je met je benen in je nek in een babybedje je kind probeert te sussen, en het gesprek van de dag met je partner gaat over welke vuilnisbak er aan de straat moet, dan voelt het soms toch een beetje anders,” beschrijft Bettina Holwerda.

Tijdens dit theaterconcert bezingt het duo het leven, vertelt Renée Wegberg. ,,Veel van de liedjes zijn ooit gezongen door het soort powervrouw dat we zelf willen zijn. En ook wel zijn. Soms. Als het meezit. En over als het niet meezit, zijn ook hele mooie liedjes geschreven. Goed beschouwd is het leven, juist met al z’n hobbels en dalen, eigenlijk toch best wel… #PERFECT.”

#PERFECT is een theaterconcert met luister- en meezingliedjes en herkenbare verhalen. Over het hebben van kinderen in de leeftijd 1 tot 16, een succesvol huwelijk, scheiden, een samengesteld gezin en het runnen van een onderneming. Over loslaten en omdenken.

