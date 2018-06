René van Kooten vanaf Alpe d'Huez: Het is mooi, pijnlijk en fijn hier te zijn

De fietsende musicalster beklimt de berg voor zijn ouders, die beiden kanker hadden. ,,Mijn moeder kreeg borstkanker toen ze 36 was en later kwam het terug in haar longen. Toen ze 40 was, is ze overleden.''

Het was voor Van Kooten in 2010 de reden om al mee te doen aan Alpe d'Huez, dat hij een waanzinnig evenement noemt. Van Kooten is in Frankrijk met zijn zussen Desiree en Mirjam die de berg op wandelen. ,,Het is zwaar en emotioneel. Ik merk dat het meespeelt op de achtergrond dat mijn vader twee jaar geleden is overleden en dat mijn zussen hier zijn. Het is mooi, pijnlijk en fijn om er te zijn.''