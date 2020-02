René van der Gijp slachtoffer van inbraak: ‘Je mag ook gewoon aanbellen hoor’

De politie doet onderzoek naar een inbraak bij René van der Gijp. Dat vertelde de voetbalanalist vanavond in Veronica Inside . ‘Gijp’ is er verder laconiek onder. ,,Er valt bij mij niets te halen, joh.’’

René van der Gijp kreeg onderweg naar huis een telefoontje van zijn vriendin Minouche met de mededeling dat er was ingebroken. ,,Zij was wel overstuur ja. Er waren inmiddels twee agenten bij die haar wat tot bedaren hebben gebracht.’’

Volgens de analist heeft zij de inbrekers waarschijnlijk gestoord, waardoor ze niet veel tijd hadden meer mee te nemen dan een paar horloges en zonnebrillen- die Van der Gijp toch al gestolen konden worden. ,,Je hebt altijd je twee beste zonnebrillen in de auto liggen’’, aldus de analist. ,,Wat thuis ligt heb je al twintig jaar niet meer op gehad. Ik heb geen spullen die waarde hebben. Emotioneel niet en niet qua geld. Alleen aan mijn sauna ben ik gehecht, maar ga daar maar eens aan beginnen.’’

Televizier-Ring

Van der Gijp heeft wel even gecheckt of zijn ‘prijzenkast’ niet was leeggeroofd. ,,Daarin bewaar ik trofeeën, zoals de NS Publieksprijs en de Gouden Televizier-Ring.’’ De ring bleek inderdaad verdwenen, maar die vond hij later op wonderbaarlijke wijze terug. ,,Ik ging naar bed, had een paar whiskey’s op. Ik loop en godver; sta ik ergens op. Wat denk je? Op die Gouden Televizier-Ring. Die inbrekers dachten ook: pleur weg dat ding. Dat is eigenlijk minachting hè? Neem ‘m dan mee. Dan heeft het nog enige waarde’’, grapt Van der Gijp.

Presentator Wilfred Genee is verbaasd dat zijn tafelgenoot er zo laconiek onder is. ,,Het is nu de tweede keer, er is bij mij echt niks te halen. Dan hoor je: ja, ze zijn toch bij je binnen geweest. Ja, dat doen inbrekers vaak’’, aldus René.