René van der Gijp over 'mislukte' speech Chantal Janzen: Ik verstond haar niet

Zo glorieus als Chantal Janzen vorig jaar de nep Mark Rutte afloste op Gouden Televizier-ringgala was het dit jaar zeker niet. Sterker nog: de normaal zo humoristische blondine kreeg met kritiek te maken. Vooral haar grappen over René van der Gijp leken niet aan te komen. Ze noemde hem onder meer 'muppet' en 'ouwe poka dot van me'. De voetbalanalist reageerde amper, maar dat had een verklaring.



,,Even serieus: dat verhaaltje wat zij stond te vertellen voordat jij die prijs kreeg, heb je dat verstaan," vraagt hij aan Wilfred Genee. Van der Gijp vervolgt: ,,Dat was slecht te verstaan, hè? Dat was ook de reden dat ik niet reageerde. Ik verstond het helemaal niet. Ten eerste verstond ik het niet en ten tweede was ik eigenlijk meer gefocust op: maak die envelop open en kijken wie de winnaar is. Er zijn mensen die zeggen: ‘Jij zat heel chagrijnig te kijken.’ Maar dat kwam gewoon omdat ik er niets van mee kreeg.”



Naar eigen zeggen heeft Van der Gijp helemaal niets tegen Janzen. ,,Die vind ik prima, echt serieus." Hij onthulde dat hij ook gevraagd is voor het programma Chantal blijft slapen. ,,Je komt bij Van der Gijp thuis niet weg met alleen slapen", grapt hij. ,,Toen was het: ‘Ik ben getrouwd en ik heb kinderen!’ Daar heb ik toch schijt aan, joh, haha! Dat is toen een beetje misgelopen. Ik heb er niets meer van gehoord.”