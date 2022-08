Renate en Winston doen klef en Jada schittert in luchtig jurkje

recensie Bullet Train met Brad Pitt is paddover­sie van Murder on the Orient Express

Fijn om de altijd charismatische Brad Pitt na wat jaren van afwezigheid terug te zien in een hoofdrol, ook al is het in een film die zo zelfvoldaan met platte grappen en geweldsexplosies strooit, dat je maar beter niet al te nuchter de bioscoop kan betreden.

10:00