Rembrandts meesterwerk al tientallen keren hersteld

Met De Nachtwacht van Rembrandt van Rijn (1606-1669), dat vanaf volgend jaar zomer met de modernste technieken een grootscheepse opknapbeurt krijgt, is sinds de voltooiing in 1642 veel gebeurd. Het wereldberoemde, 376 jaar oude schutterstuk is al ruim twintig keer gerestaureerd en meermaals beschadigd geraakt door onder meer vandalisme zoals messteken en een aanval met zoutzuur.

Op 13 januari 1911 hakte een werkloze scheepskok met een vlijmscherp schoenmakersmes in op het beroemde schilderij. Alleen de vernislaag werd toen beschadigd. In 1975, om precies te zijn op 14 september van dat jaar, raakte De Nachtwacht zwaar beschadigd toen een psychisch gestoorde man het topstuk met een gekarteld tafelmes bewerkte. Het lukte de man om twaalf keer in het doek te prikken waarvan een aantal keren door het canvas (de onderliggende basis van het schilderij, red.) heen.

De lengte van de beschadigingen varieerde van 39 centimeter tot zelfs een meter. Omdat de krassen en 'snijwonden' zo diep waren, moesten restauratoren de buitenste vernislaag compleet vernieuwen. Ook laagjes vernis daaronder en slecht uitgevoerde retouches en eerdere, kleine beschadigingen werden tijdens de hersteloperatie aangepakt. Verder werd het ondersteunende doek aan de achterkant van De Nachtwacht vervangen. In totaal duurde deze voorlopig laatste restauratie ruim acht maanden.

Lees verder onder de video

Op 9 april 1990 voorkwam koelbloedig ingrijpen van een suppoost ernstige schade aan het schutterstuk toen een man De Nachtwacht in het Rijksmuseum met zoutzuur besproeide. De bijtende vloeistof kon, omdat de suppoost vrijwel gelijk water over het schilderij spoot, nog net worden geneutraliseerd, waardoor alleen de bovenste vernislaag beschadigd raakte.

Tweede Wereldoorlog

Kort voor de Tweede Wereldoorlog werd het schilderij wegens het dreigende oorlogsgevaar weggehaald uit het Rijksmuseum, uit de lijst gehaald en ondergebracht op meerdere schuiladressen. De Nachtwacht werd, om oprollen en opbergen in een cilinder mogelijk te maken, zachter gemaakt met was. Uiteindelijk belandde het in een grot in Valkenburg bij Maastricht. Na de bevrijding keerde het weer naar het Rijksmuseum.

Lees verder onder de video

Omdat het jaren opgerold was geweest, werd het in 1947 grondig gecheckt voor een restauratie. In 1947 werden in De Nachtwacht 63 gaten en scheuren geconstateerd. Die bleken echter niet het gevolg van het opbergen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zeer waarschijnlijk ontstonden die beschadigingen al in de zeventiende eeuw toen het schilderij nog in de Kloveniersdoelen in Amsterdam hing. Het vermoeden bestaat dat onvoorzichtige schutters er met hun pieken en hellebaarden per ongeluk krassen op en gaten in maakten. Al die oneffenheden zijn bij latere restauraties onzichtbaar gemaakt.

Voor zover bekend is De Nachtwacht in 1851 - dus ruim 200 jaar nadat het was voltooid - voor de eerste keer ingrijpend hersteld. Aanleiding was een gat in het schilderij dat was ontstaan nadat een timmerman in 1847 zijn hamer door het doek had laten vallen. Het schutterstuk werd ook nog een keer hersteld in 1906: het driehonderdste geboortejaar van Rembrandt van Rijn.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm De Nachtwacht van de zeventiende-eeuwse schilder Rembrandt van Rijn. © Frans Pegt

Vernislagen

Rembrandts beroemdste werk gaat door het leven als De Nachtwacht, maar dat is niet de oorspronkelijke naam. Afgebeeld is de compagnie of het korporaalschap van kapitein Frans Banninck Cocq en luitenant Willem van Ruytenburch, waarnaar het aanvankelijk ook werd genoemd (Het korporaalschap van Frans Banning Cocq en luitenant Willem Ruytenburgh maakt zich gereed). Het heet nu vermoedelijk De Nachtwacht omdat inmiddels verwijderde bruine vernislagen lange tijd hebben doen denken dat het om een nachttafereel ging.

Het schilderij werd in 1642 overigens niet enthousiast ontvangen. De compagnie zou zelf niet erg tevreden zijn geweest. De opstelling van de mannen werd te wanordelijk gevonden en lang niet iedereen stond er naar zijn zin op. Later werd de artistieke vrijheid die Rembrandt zich zo permitteerde, juist geprezen als origineel en vernieuwend. Dat was mede de oorzaak van de enorme faam van het werk: geen statig stelletje, maar bijna een momentopname.

Er stond het olieverfschilderij, waarvoor Rembrandt volgens oude verhalen 1600 gulden ontving, aanvankelijk een wat zwervend bestaan te wachten. Tot 1715 hing het in de Kloveniersdoelen in Amsterdam, om via het stadhuis en het Trippenhuis in Amsterdam uiteindelijk in het in 1885 geopende Rijksmuseum te belanden. De huidige Nachtwacht is 379,5 centimeter hoog, 453,5 centimeter breed en weegt maar liefst 337 kilo.