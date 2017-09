Relletje Heel Holland Bakt: meesterbakker Gwenn kopieert meloentaart

Gwenn bakte de knalgroene taart voor zijn vader, die in Frankrijk is geboren maar opgroeide in Nederland. ,,Hij was fan van Joep Meloen'', legde de thuisbakker een glimlachende André van Duin - die in 1981 in de huid van Meloen kroop in de gelijknamige film - uit. ,,Het waren zo ongeveer zijn eerste woorden: 'Ik ben Joep Meloen'. Met een fout Frans accent.''