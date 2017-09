Relatie Judith Osborn en Bert van der Veer geklapt

De comeback van Michelle Pfeiffer: 4 nieuwe films

9:16 Een opvallende naam in de cast van mother! is die van Michelle Pfeiffer. Vier jaar lang was zij niet op het filmdoek te zien, maar ze is helemaal terug. De actrice (59 inmiddels) is dit jaar in maar liefst vier films te zien, waaronder de Agatha Christie-verfilming Murder on the Orient Express die eind dit jaar uitkomt.