Reinout Oerlemans bereikt ‘holy grail’ in tv-land en verkoopt format aan CBS

De Amerikaanse tv-markt is een markt waar je moeilijk tussenkomt, vertelt Reinout Oerlemans over het succes aan Quote. Ooit stond hij aan het hoofd van het succesvolle bedrijf Eyeworks, maar dat heeft hij voor veel geld in 2015 verkocht aan Warner Bros. Na die deal bleef hij de creatieve directeur bij het enige deel dat niet was verkocht: 3Ball Media. Na flink wat buffelen heeft hij nu voet aan de grond bij één van de grootste zenders in de Verenigde Staten. ,,We zijn met de familie nu bijna zeven jaar in LA en het heeft me tijd en energie gekost om echt te doorgronden hoe het werkt hier”, zegt hij tegen het zakenblad.



Come Dance With Me is het format waarmee Oerlemans zich wederom op de kaart zet. Het werd bedacht door LL Cool J en Chris O’Donnell, die samen in de politieserie NCIS speelden. Het is volgens de tv-producent klassiek familie-entertainment. In de danscompetitie worden getalenteerde kinderen gekoppeld aan onervaren volwassenen. ,,Dat is een ongelooflijk sterk fundament", stelt Oerlemans. ,,Op basis van de pilot hebben we nu een aantal series aan CBS verkocht. Dat is zo'n beetje de holy grail in tv-land, omdat er niet zoveel openingen zijn bij de Amerikaanse networks.”



Of het format ook in Nederland te zien gaat zijn, is nog onduidelijk. Al zegt Oerlemans wel dat hij mogelijkheden ziet om Come dance with me wereldwijd uit te rollen.