Regisseur Pieter Kuijpers maakt na lange pauze ‘coronathriller’

Regisseur Pieter Kuijpers levert komende week voor het eerst in bijna vijf jaar een speelfilm af. Hij heeft de thriller Lockdown opgenomen in samenwerking met de Toneelgroep Maastricht. Het resultaat wordt komende week op sociale media gelanceerd.

Kuijpers had in het verleden succes met bioscoopfilms als Van God los, TBS en De Griezelbus. Zijn laatste speelfilm, Riphagen, ging in 2016 in première. Daarna bleef de filmer op de achtergrond en focuste zich vooral op het produceren van films en series.

De film Lockdown is een komische thriller over het leven in quarantaine. Het verhaal gaat over de twee artistiek leiders van Toneelgroep Maastricht. De een (Michel Sluysmans) maakt zich zorgen om zijn gezondheid en het voortbestaan van het toneelgezelschap, de ander (Servé Hermans) is hard op zoek naar nieuwe manieren waarop de Toneelgroep zich kan redden. Zo wordt het idee voor deze film geboren die ze samen met hun vrouwen thuis vanachter hun computer opnemen.

Kuijpers en Toneelgroep Maastricht maakten in 2018 eerder samen de goed ontvangen toneelthriller Zwart Water. Het theatergezelschap luidde drie weken geleden de noodklok over de financiële problemen die dreigen door het sluiten van alle theaters als gevolg van de coronacrisis.