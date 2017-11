Regisseur Job Gosschalk ging te ver: 'Ik moest masturberen in een potje'

Gosschalk geeft toe dat hij te ver is gegaan toen hij 'onvoldoende rekening hield' met het verschil tussen zijn positie en die van een acteur. De verklaring van de regisseur en producent kwam voorafgaand aan een artikel in Nieuwe Revu, waarin drie acteurs hem beschuldigen van seksuele intimidatie. Volgens hoofdredacteur Jonathan Ursem hebben zich na een eerdere publicatie zeven personen gemeld bij het weekblad met verhalen over de voormalig castingdirecteur, maar niet iedereen wilde meewerken aan een artikel.



In het verhaal, dat dinsdag op de website staat, komt onder anderen Etienne Poeder, hoofdrolspeler in de musical The Lion King uit 2005, aan het woord. ,,Nog niet bekend met wat kan en mag in de entertainmentwereld, heb ik mezelf tijdens een privésessie met Job moeten uitkleden om in mijn onderbroek mijn lied ten gehore te laten brengen. Hij vertelde me dat ik dat gewoon moest kunnen, ook als hij ter plekke zou gaan staan masturberen.'' Poeder zei zich hierbij zeer ongemakkelijk te voelen.



Ook de andere twee, die anoniem blijven, hebben verhalen over audities waarbij ze zich moesten uitkleden of seksuele handelingen bij zichzelf moesten verrichten. De producent heeft volgens het tijdschrift in een verklaring zijn gedrag deels toegegeven, maar zegt ook dat er bij zijn weten nooit ongewenst fysiek contact is geweest. Hij biedt zijn excuses aan en wil graag in gesprek met Etienne Poeder.