Regisseur Bert van der Veer: ‘Kracht van tv is zó sterk, je hebt geen reet aan Netflix als er een virus uitbreekt’

Ze liggen gebroederlijk naast elkaar op een tafeltje naast zijn stoel. De onafscheidelijke pijp, het pakje tabak, zijn pen, mobiel en afstandsbediening, zo ongeveer de belangrijkste benodigdheden in het leven van Bert van der Veer. Verderop in de huiskamer staan typemachines, een oude pick up en veel vinyl, terwijl boven zijn gigantische archief van televisiegidsen wacht: brandstof voor zijn magnum opus: De geschiedenis van de Nederlandse televisie. Dat verschijnt dit najaar, nu is er De Magie van Aalsmeer. ,,Daar is zoveel ontstaan”, aldus Van der Veer.