Reggaelegende Lee Perry op 85-jarige leeftijd overleden

Reggaelegende Lee ‘Scratch’ Perry is overleden op 85-jarige leeftijd. De reggaemuzikant, zanger en producer uit Jamaica werkte veel samen met Bob Marley. Hij stierf vandaag in het Noel Holmes-ziekenhuis op Jamaica. Waaraan hij is overleden, is niet bekendgemaakt.

De premier van Jamaica, Andrew Holness, bevestigde zijn overlijden vandaag. Op twitter schrijft hij: ‘Mijn condoleances aan de familie, vrienden en fans van de legendarische platenproducent en zanger Rainford Hugh Perry OD, liefkozend bekend als ‘Lee Scratch’ Perry. Hij heeft gewerkt en geproduceerd voor verschillende artiesten, onder wie Bob Marley and the Wailers, the Congos, Adrian Sherwood, the Beastie Boys en vele anderen. Lee Scratch Perry zal ongetwijfeld altijd herinnerd worden vanwege zijn geweldige bijdrage aan de muziekbroederschap. Moge zijn ziel rusten in vrede.’

De Grammy-winnaar wordt beschouwd als een van de belangrijkste creatieve, artistieke en muzikale figuren van de tweede helft van de vorige eeuw. Hij wordt vereerd in heel Europa, waar hij voortdurend werd geboekt voor tournees.

In december 2019 bracht hij zijn Heavy Rain-album uit, dat binnenkwam op nummer één in de Billboard Reggae Albums Charts. De plaat was zijn eerste nummer één-album in zijn 60-jarige carrière. Het album leverde hem ook het record op van oudste artiest die bovenaan de hitlijsten stond.

Perry was twee keer getrouwd, eerst met Paulette Perry, van wie hij in 1979 scheidde, en vervolgens met Mireille Ruegg, die hij in 1989 ontmoette. Later verhuisde hij naar Zwitserland om bij Ruegg te gaan wonen, met wie hij twee kinderen kreeg.

