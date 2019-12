Recordaantal bezoekers voor Top 2000 Café: wachtrijen langer dan 10 uur

Het café van waaruit NPO Radio 2 de Top 2000 uitzendt, wordt sinds 2010 elk jaar opgebouwd. Er kunnen 150 mensen tegelijkertijd naar binnen. Mensen konden kaartjes online kopen, die weer binnen een mum van tijd waren uitverkocht. Ook aan de deur werden kaartjes verkocht. De wachtrij liep afgelopen week op sommige tijdstippen op tot meer dan 10 uur.



Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid heeft in totaal dit jaar 215.000 bezoekers getrokken, zo'n 15.000 meer dan vorig jaar. De toename in het bezoek zegt Beeld en Geluid onder meer te danken te hebben aan de tentoonstelling Serieus grappig, waarin de rijkdom van de Nederlandse satire-traditie werd getoond, de jaarlijkse Dutch Media Week en de vele activiteiten rondom 100 jaar radio.



Daarnaast verwelkomde Beeld en Geluid in de zomer van 2019 voor het eerst het Tourcafé van NPO Radio 1 en werd Felix Meurders via een hommage opgenomen in de Beeld en Geluid Wall of Fame.