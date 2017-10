Record: ruim drie miljoen kijkers voor Heel Holland Bakt

Volgens Stichting KijkOnderzoek (SKO) zagen 3.036.000 tv-kijkers hoe deelneemster Ine Paauw afviel in de laatste ronde voor de finale. De finalisten in de finale-aflevering zijn Hans, Marjolein en Gwenn. Het is voor het eerst in de geschiedenis van Heel Holland Bakt dat een uitzending meer dan drie miljoen kijkers trekt. Vorig jaar trok de finale van het vierde seizoen 2,8 miljoen mensen, evenveel als de finale van het derde seizoen.

Presentator André van Duin reageerde vandaag in de ochtendshow van Lex Gaarthuis op Radio 10 euforisch. ,,'Ja, een kijkcijferrecord hé?! Ruim drie miljoen kijkers is echt ongelofelijk. We zijn er waanzinnig blij mee. Vanochtend werd ik wakker door heel veel appjes in de groepsapp van Heel Holland Bakt. Janny en Robert zitten daarin en wat mensen van de productie. Ja, daar is het feest hoor! Het succes blijft toch dat het slow-tv in optima forma is. De hele week zie en hoor je alleen maar ellende op radio en tv en op zondagavond is het dan toch gewoon lekker rustig taartjes bakken."

Concurrentie

Naar de documentaire Kuyt over het dagelijks leven en de carrière van voetballer Dirk Kuijt hebben gisteravond bijna 1,4 miljoen mensen gekeken. Documentairemaker Deborah van Dam filmde hem tijdens wedstrijden, invalbeurten en wanneer hij plaats moest nemen op de reservebank. Ook kreeg ze bij het filmen exclusief toegang tot de kring van familie, vrienden en kennissen van Kuijt.

Kuijt verlengde vorig jaar tot ieders verbazing zijn contract bij Feyenoord en maakte de Rotterdamse club op de laatste dag van de voetbalcompetitie landskampioen met een hattrick. Het was het eerste kampioenschap van Feyenoord in achttien jaar.