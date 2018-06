Reconstructie Noors drama Utøya riekt naar pure exploitatie

Fans weten het zeker: Beyoncés buikje komt door zwanger­schap

Fans weten het zeker: het powerkoppel Beyoncé en Jay Z verwelkomen over een aantal maanden hun vierde kind. Tijdens hun show in Glasgow meende een fan die vooraan in het vak stond een klein babybuikje te zien bij Queen Bey en plaatste daarvan een foto op Twitter. Die foto is inmiddels viraal gegaan en zodoende zijn de babygeruchten niet van de lucht. Dit meldt de Daily Mail.