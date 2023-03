Rechtszaak tegen Thijs Römer verplaatst naar eind juli

De rechtszaak tegen Thijs Römer over vermeende zedendelicten is verplaatst naar 25 juli. Dat bevestigt een woordvoerder van de rechtbank Noord-Nederland na na berichtgeving van RTL Boulevard . Eerder zou de zaak op 19 juni dienen . De zaak komt voor in de rechtbank in Assen. De reden voor het veranderen van de datum heeft te maken met de planning van andere zaken.

Het Openbaar Ministerie (OM) maakte in november vorig jaar bekend Römer te vervolgen voor drie zedendelicten. Het gaat om onlinezedendelicten met drie minderjarige meisjes die ten tijde van het delict in de leeftijd van 14 tot en met 16 jaar oud waren. De delicten dateren van 2015 tot eind 2017. Het OM meldde ook dat er geen fysiek contact is geweest tussen Römer en de slachtoffers. De zaak dient in Assen omdat de vermeende slachtoffers in de regio Noord-Nederland wonen.

In opspraak na beschuldigingen op Twitter

Römer, die onder meer te zien was in series als Moordvrouw en Grijpstra & de Gier, kwam vorig jaar in opspraak omdat een 20-jarige vrouw hem via Twitter had beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag toen ze 14 was. Volgens de vrouw vroeg Römer haar zes jaar geleden onder meer naaktfoto’s te delen. ,,Hij heeft aan me gezeten en heeft me gedwongen foto’s en filmpjes te sturen. Hij heeft deze ook van zichzelf gemaakt en naar mij gestuurd”, liet ze daarover weten aan deze site. Dat Römer de vrouw heeft betast, ontkent het OM dus. Het gaat alleen om online grensoverschrijdend gedrag.

