Rechtszaak om idee voor John de Mols The Voice

Barry probeert al 6 jaar lang mensen van Talpa door een rechter te laten ondervragen over de kwestie. Dat zou dinsdag gaan gebeuren, aldus de Britse krant. Hij beweert miljoenen euro’s te zijn misgelopen, omdat ‘zijn idee zonder toestemming is overgenomen’. The Voice, bij ons uitgezonden door RTL 4, is in Engeland te zien bij het commerciële ITV. Talpa Media is sinds 2015 in handen van ITV.



De Ier bedacht naar eigen zeggen in 2008 een tv-programma met de naam The Voice of America, een talentenjacht waar een jury de zangers alleen kan horen, niet kan zien. Het thuispubliek kon vanaf de bank meestemmen. Ook beweert hij dat hij het idee officieel liet vastleggen voor de website TV Writers Vault en dat iemand, die later voor Talpa aan de slag ging, het idee zag om het vervolgens mee te nemen naar zijn nieuwe werkgever.