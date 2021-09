Rechter ontzet vader Britney Spears per direct uit zijn functie als toezichthouder

Jamie Spears is door een Amerikaanse rechter per direct ontzet uit zijn functie als toezichthouder van zijn dochter Britney Spears. Rechter Brenda Penny ging ook akkoord met de aanstelling van een tijdelijke vervanger die is aangedragen door het juridische team van de zangeres.

Britney Spears’ advocaat Mathew Rosengart hield een fel pleidooi waarin hij duidelijk maakte dat zijn cliënt geen dag langer onder het toezicht van haar vader wil staan. Wel is de ontzetting tijdelijk; Rosengart vroeg de rechtbank ook om onderzoek te doen naar de gedragingen van haar vader, voordat hij voorgoed wordt verwijderd als toezichthouder. In een documentaire van The New York Times die deze week werd uitgezonden, kwam naar voren dat Britney Spears’ management en haar vader onder het mom van ‘beveiliging’ mogelijk haar telefoon en sms-verkeer hebben afgeluisterd.

Jamie Spears werd in 2008 aangesteld nadat de zangeres een mentale inzinking had, maar zou zijn rol volgens de advocaten van Britney in de loop der tijd misbruikt hebben. Spears ging relatief kort na haar inzinking alweer full-time aan de slag. Ze nam meerdere albums op en verdiende miljoenen met een zeer succesvolle serie optredens in Las Vegas. Toch werd het curatorschap, wat doorgaans bedoeld is voor mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen of beslissen, tot nu toe niet opgeheven.

De zangeres getuigde in juni van dit jaar via een videoverbinding voor het eerst over het 13 jaar durende curatorschap en de rol die haar vader hierin speelt. Volgens Spears moest ze de afgelopen jaren optreden ook als ze daar zelf niets voor voelde en werd ze gedwongen om lithium te slikken toen ze aangaf dat ze het rustiger aan wilde doen. Ook zei de zangeres, die twee kinderen heeft met haar ex-man Kevin Federline, dat ze graag nog een baby wilde, maar dat ze tegen haar wil een spiraaltje heeft dat ze niet mag laten verwijderen. Ze omschreef haar levenssituatie als ‘traumatiserend' en zei dat ze niet goed was voorgelicht over haar rechten. Naar aanleiding van die hoorzitting stapte haar advocaat op en huurde Spears entertainmentadvocaat Rosengart in.

Vanaf nu gaat accountant John Zabel tijdelijk de zaken waarnemen. Deze adviseur is volgens Rosengart gespecialiseerd in financiële begeleiding. Op 12 november doet de rechter definitief uitspraak over beëindiging van het toezicht. Het vermogen van Spears waar het bewind over wordt gevoerd, bedraagt 60 miljoen dollar (bijna 52 miljoen euro).