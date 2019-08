Rechtbank laat R. Kelly niet op borgtocht vrij

De r&b-zanger wordt verdacht van een serie zedendelicten, mensenhandel en het seksueel misbruiken van minderjarigen. Hij zou onder meer jonge meisjes op zijn concerten hebben gerekruteerd.



R. Kelly zat in oranje gevangeniskledij voornamelijk recht voor zich uit te kijken terwijl hij de aantijgingen aanhoorde. Eenmaal glimlachte en knikte hij naar zijn vriendinnen Joycelyn Savage en Azriel Clary die naast twee familieleden van Kelly in de zaal zaten om de zanger zo mentale steun te bieden. De twee waren er ook bij in de rechtbank in Chicago waar een federale zaak tegen Kelly loopt.



Eerder werd bekend dat de advocaten van de 52-jarige Kelly zeiden dat de vermeende slachtoffers de zanger zelf opzochten. ,,De groupies wilden Roberts aandacht, ze vochten er onderling zelfs om, namen vrijwillig contact met hem op, kwamen naar zijn shows en verlangden naar hem", staat in de rechtbankpapieren in handen van TMZ.