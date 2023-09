Recensie | Wie de thrillerserie Shelter niet te serieus neemt geniet meer

Zo langzamerhand begint schrijver Harlan Coben een geduchte concurrent te worden van zijn collega Stephen King als het gaat om verfilmde boeken. Vooral op Netflix scoort Coben goed met titels als The Stranger , The Woods en Stay Close . Het is de bedoeling dat er rond de veertien bewerkingen komen op deze streamingdienst. Opvallend is dat veel verhalen die zich oorspronkelijk in Amerika afspelen naar Europa (Frankrijk en Polen) zijn verplaatst.

Buiten dit aanbod valt Shelter die nu bij concurrent Amazon is te zien. Het oorspronkelijke boek dateert uit 2011 maar voor de serie, die uit acht afleveringen bestaat, is de plot behoorlijk uitgerekt. Met deze reeks mikken de makers duidelijk op het tienerpubliek.

Hoofdpersoon is de scholier Mickey Bolitar die in New Jersey belandt bij zijn tante nadat zijn vader bij een auto-ongeluk om het leven is gekomen. Mickey en zijn moeder zaten ook in de auto maar overleefden de botsing.

In zijn nieuwe omgeving loopt Mickey (een charismatische vertolking van Jaden Michael, onthoud die naam) onwennig rond. Op school is sprake van de bekende clichésituaties. Een pestkop, een groepje buitenbeentjes (met wie Mickey optrekt) en merkwaardige leraren. Ook is er een andere nieuwkomeling, de blonde Ashley die op een dag spoorloos verdwijnt. Een bekend gegeven bij Coben. Deze gebeurtenis plus de ontmoeting met een verwilderde oudere vrouw, The Bat Lady, die beweert dat zijn vader nog leeft doen Mickey belanden in een duister complot waarbij het vooral gaat om verdwenen kinderen.

Een bizar onderdeel in Shelter zijn de verwijzingen naar nazi-Duitsland. Een lerares beweert dat nooit bewezen is dat Anne Frank in het concentratiekamp Bergen-Belsen om het leven is gekomen. Verder wordt verwezen naar ene Lizzy Sobek, een fictief personage dat gebaseerd is op een jonge vrouw die kinderen uit Auschwitz’ redde. Wat het allemaal te maken heeft met de hedendaagse mysteries in Shelter moet de kijker maar zelf uitvissen. Een advies; wie de vergezochte verwikkelingen niet te serieus neemt zal deze serie zeker bevallen.

