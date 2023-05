Recensie: wat dreigt in The Power is een wereld omgekeerd aan The Handmaid’s Tale

Een wereld waarin de vrouwen de macht in handen hebben. Voor sommigen een utopie, voor anderen een nachtmerrie. In de dramaserie The Power, gebaseerd op het gelijknamige boek van Naomi Alderman, komen beide opties ruim aan bod.

The Power Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Dramaserie (Prime Video)



Oorzaak van deze omwenteling wordt door een uniek verschijnsel in werking gezet. Tienermeisjes over de hele wereld blijken opeens elektrische energie in hun vingers te hebben waarmee zij apparaten kunnen uitschakelen en mannelijke belagers - zoals een misbruikende pleegvader - kunnen roosteren.

De ontdekking leidt tot paniek. Wat dreigt is een wereld omgekeerd aan The Handmaid’s Tale, waar in dit geval de mannen de zwakke broeders zijn.

Met hun nieuwe gave kunnen vrouwen wraak nemen op foute heren die hun leven hebben vergald.

Alle continenten komen in de serie voorbij. Zelfs Saoedi-Arabië waar de onderdrukte vrouwen in opstand komen. In Londen neemt de dochter van een maffiabaas wraak op de moordenaar van haar moeder.

En in Seattle, waar Toni Collette als burgemeester de scepter zwaait, worden leerlingen van de school van haar dochter in glazen kooien opgesloten als potentiële terroristen. Het feit dat een meisje verantwoordelijk wordt gesteld voor een vliegtuigramp zorgt voor enorme paniek bij de autoriteiten.

The Power is een mozaïek van diverse verhalen over hoe de elektrische meiden met hun nieuwe gave omspringen. Het is duidelijk dat zij de teugels kunnen overnemen, maar wordt de wereld daar ook beter van?

Behalve door de diverse verslavende en spannende verhalencyclus is The Power ook interessant door de maatschappelijke context. Sommigen beschouwen de serie als sciencefiction maar de al dan niet toevallige referenties naar actuele ontwikkelingen - variërend van de opstand in Iran tot het misbruik van turnmeisjes - geven de serie meer diepgang en voldoende stof tot nadenken over de verhoudingen tussen mannen en vrouwen.

