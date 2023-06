Recensie: tweede seizoen And Just Like That is beter dan het vorige: Carrie krijgt de meeste speeltijd

Het goede nieuws voor de fans is dat het tweede seizoen van And Just Like That beter is dan het vorige. Gevarieerder, geestiger en gedurfder. Het niveau van de hoogtijdagen van Sex and The City wordt nog niet gehaald, maar duidelijk is te merken dat de makers goed geluisterd hebben naar de klachten die deze herstart twee jaar geleden opriep.