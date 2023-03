Recensie: Finnen gelukkigste volk? Niet in de serie Helsinki Crimes

De man in het team is Timo Harjunpää, een 35-jarige rechercheur die voor de verandering in dit genre keurig en gelukkig is getrouwd en vader van twee kinderen. Elke dag neemt hij de forensentrein naar Helsinki om daar moorden op te lossen. Zijn werkpartner is Onerva Nykänen, een jonge weduwe met een kapsel à la Mariska Veres van Shocking Blue. Zij is een alleenstaande moeder die naarstig op zoek is naar een nieuwe liefde, maar daar door het veeleisende werk niet echt aan toekomt. Bovendien moet zij in het reine komen met haar alcoholconsumptie.