Realitysoap Andy & Melisa keert terug bij SBS 6, stel wil bed and breakfast openen in Spanje

Anna Nooshin en Nassim verbreken verloving

Anna Nooshin (35) en haar verloofde Nassim Zeta hebben na zo’n vier jaar een einde gemaakt aan hun relatie. Dat liet de influencer via Instagram Stories weten. Volgens Nooshin gaan de twee ‘met veel verdriet maar ook veel liefde uit elkaar’. Ondanks de breuk zegt ze: ,,Mijn geloof in de liefde zal er altijd zijn en ik zal de tijd die we samen hebben gehad koesteren.”

22 juni