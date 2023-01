Razzies trekken nominatie van 11-jarige voor ‘slechtste actrice van het jaar’ in: ‘We betreuren onze keuze‘

,,Soms doe je dingen zonder na te denken”, zegt John Wilson, co-oprichter van de Razzies (The Golden Raspberry Awards) in een verklaring. ,,De recente terechte kritiek op de keuze van de 11-jarige Armstrong als genomineerde voor een van onze awards heeft ons erop gewezen hoe ongevoelig we in dit geval zijn geweest. Als gevolg daarvan hebben we Armstrongs naam verwijderd op het definitieve stembiljet waarmee onze leden volgende maand hun stem zullen uitbrengen.” Hij vervolgt: ,,We vinden dat we mevrouw Armstrong publieke excuses verschuldigd zijn en we betreuren dat zij gekwetst is door onze keuzes. We hebben hieruit geleerd.”

Wilson kondigt daarom een nieuwe regel aan: ,,Artiesten en filmmakers onder de 18 jaar zullen vanaf nu niet meer in aanmerking komen voor onze prijzen.” Verder verklaart hij dat het nooit de bedoeling was om ‘iemands carrière in het gedrang te brengen’. ,,Daarom is onze Verlossersprijs in het leven geroepen. We maken allemaal fouten en wij dus ook. Aangezien ons motto ‘Own Your Bad’ is, beseffen we dat we dat zelf ook moeten waarmaken”, besluit de organisatie.

Niet de eerste keer

Ryan Kiera Armstrong is bekend door haar hoofdrol in ‘Firestarter’, een verfilming van een boek van Stephen King. Ze is niet de eerste jonge acteur die genomineerd werd voor de Razzie Awards. In 1995 werd de toen 15-jarige Macaulay Culkin meermaals genomineerd.

De ‘winnaars’ van The Golden Raspberry Awards worden traditiegetrouw een dag voor de uitreiking van de Oscars bekendgemaakt.

Dit jaar vindt de ceremonie plaats op 11 maart. Onder meer Tom Hanks en Pete Davidson maken kans op een award.