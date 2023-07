Raymond (26) ziet opnieuw teleurstelling bij Burna Boy-fans: optreden vijf minuten voor tijd gecanceld

De Nigeriaanse artiest Burna Boy heeft dit weekend opnieuw kwaad bloed gezet bij fans door zijn optreden op het laatste moment af te zeggen. Vijf minuten voor aanvang van zijn show in Tsjechië kondigde de organisatie aan dat hij niet kwam opdagen. Burna Boy bleek zelfs nog niet in het land. De 26-jarige Raymond uit Den Haag was erbij en zag ‘furieuze’ fans om zich heen. ,,Zijn hele crew was al aanwezig, behalve Burna Boy zelf.”

,,Ik was erg benieuwd naar hem, zeker aangezien hij in Nederland natuurlijk volop in het nieuws was”, zegt de Hagenaar vanaf het festival in Tsjechië. Raymond is daar met een vriendengroep bij Colours of Ostrava, een meerdaags, multicultureel festival in de derde grootste stad van het land. Colours, zoals het festival afgekort wordt genoemd, staat bekend als één van de grootse muziekfestivals van Midden-Europa.

Vorige maand liet de veelbesproken Burna Boy nog een festival in de GelreDome aan zich voorbijgaan, nadat fans zo'n 2,5 uur op hem hadden gewacht. Nota bene vanavond haalt de artiest zijn show in Nederland in en werd gisteravond al bekend dat hij in ieder geval in het land is.

Grote naam op hoofdavond

Dat bleek eerder dit weekend niet het geval in Tsjechië. ,,Hij was de de grote naam op de hoofdavond van het festival vrijdag”, zegt Raymond. ,,Het was al een beetje aan het onweren en stormen en er was geen overdekking, maar ondanks dat besloten we met onze regenjas toch te gaan voor hem. Toen kwam opeens de hoofdorganisator het podium op, vijf minuten voordat Burna Boy zou optreden.”

De vrouw op het podium kondigde het nieuws in het Tsjechisch aan, maar de boodschap bleek meteen duidelijk. Burna Boy zou toch niet komen optreden. ,,Zijn crew was al aanwezig, die stonden backstage. Ik merkte grote teleurstelling om mij heen. De reden was mij toen nog niet duidelijk, omdat ik natuurlijk geen Tsjechisch versta. Zeker een groep vooraan was echt furieus. Het was zo laat dat er ook geen alternatief was geregeld.”

Woorden schieten ons te kort, we hebben nog nooit een situatie als deze meegemaakt Colours of Ostrava

Even later volgt ook een statement van de organisatie. ‘Woorden schieten ons te kort, we hebben nog nooit een situatie als deze meegemaakt’, schrijft Colours op haar website. ‘Burna Boy heeft zijn optreden een paar minuten geleden afgezegd vanwege een storing in zijn privéjet.’ De organisatie bevestigt dat de band, dansers en het hele team backstage al klaarstonden. ‘We hebben geprobeerd het concert te verplaatsen naar een later tijdstip, maar dat bleek onhaalbaar, ondanks de inspanningen van het team van de zanger.’

Motorstoring in vliegtuig

Het management van Burna Boy komt even later ook met een statement naar buiten. ‘Vanwege een motorstoring in het vliegtuig dat hem naar Ostrava brengt, kan Burna Boy helaas niet bij Colors of Ostrava zijn. Gelukkig is hij veilig en hoopt hij zo snel mogelijk terug te keren om op te treden voor zijn Tsjechische fans.’

Volledig scherm Beeld ter illustratie: fans op het fistival Colours of Ostrava. © AFP

De teleurstelling was er vrijdag niet minder om op het festival. ,,Festivalgangers waren donderdag al teleurgesteld omdat Ellie Goulding op het laatste moment ook niet kwam. Dat werd gelukkig wel drie uur van tevoren via de app gecommuniceerd. Maar nu bleef de mainstage weer leeg. Ik was echt verbouwereerd dat hij dit zo last-minute deed. Ik neem aan dat je voor je optreden toch al een paar uur van tevoren wil acclimatiseren in een land, maar hij is niet eens aangekomen.”

Dit is Burna Boy en ik heb heel veel zin om jullie morgen te zien. Ik ben terug in Nederland Burna Boy gisteravond op Instagram

Dat heeft Burna Boy voor zijn show vanavond in het GelreDome in ieder geval beter aangepakt. De artiest meldde gisteravond al op Instagram dat hij is aangekomen in Nederland. ,,Dit is Burna Boy en ik heb heel veel zin om jullie morgen te zien. Ik ben terug in Nederland”, zei Damini Ogulu, zoals de zanger echt heet, vanuit zijn hotelkamer. Hij had daarbij een tijdschrift over Amsterdam in zijn handen.

Genoten van Macklemore

Ondanks de teleurstelling geniet Raymond met zijn vriendengroep in ieder geval wel nog op het Tsjechische festival. ,,Gisteren hebben we genoten van Macklemore, daar kwamen ook grote groepen fans op af, met LP's en petjes met pennen. Het was voor hem ook zijn eerste optreden in Tsjechië, dus dat was wel mooi.”

Volledig scherm Macklemore op het muziekfestival Colours of Ostrava. © AFP

De terugkeer van Burna Boy in Tsjechië zal de Hagenaar waarschijnlijk niet meer meemaken, mocht er een vervangend optreden elders komen. ,,Ik denk dat hij zichzelf nu wel achter zijn oren krabt. En een betere jet gaat huren. Met deze reeks incidenten verliest hij wel makkelijk zijn aanhang.”

Het vervangende optreden van Burna Boy vanavond in het GelreDome staat om 20.45 uur gepland.

