Rapper Silentó opgepakt op verdenking van moord

Rapper Silentó, vooral bekend van de hit Watch Me (Whip/Nae Nae) , is gisteren gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de dood van zijn neef. De 23-jarige Amerikaanse artiest wordt beschuldigd van moord, meldt de politie.

De neef van Silentó, Frederick Rooks, werd op 21 januari dood gevonden in een buitenwijk van Panthersville, in de staat Georgia. Hij zou schotwonden in zijn gezicht en been hebben.

Het management van Silentó heeft nog niet gereageerd op zijn arrestatie. Het is niet de eerste keer dat de rapper in contact met de politie komt. In september werd hij gearresteerd omdat hij mensen zou hebben aangevallen met een kleine bijl. Ook werd hij al eens opgepakt vanwege huiselijk geweld en werd hij aangeklaagd voor het verwonden van een partner of huisgenoot.

Het liedje Watch Me (Whip/Nae Nae) was in 2015 een hit en bereikte in Amerika de top 3. In Nederland kwam het nummer tot 17. Silentó bleek daarna een eendagsvlieg want hij scoorde geen andere hits meer.