Rapper oogst lof met 'keiharde' videoclip over Amerikaanse misstanden

De 34-jarige rapper grijpt in zijn nieuwste lied de kans aan om de hedendaagse problematiek onder een vergrootglas te leggen. In de bijbehorende clip wordt ook op diverse recente gebeurtenissen ingespeeld. Zo is te zien hoe Childish Gambino eerst een man doodschiet en niet veel later een gospelkoor. Daarmee verwijst de artiest naar de schietpartij in een kerk in Charleston in 2015, waarbij negen doden vielen.



Op sociale media gaat de video viral. Op het moment van schrijven hebben meer dan twintig miljoen mensen de clip bekeken. Daarmee staat het bovenaan in de lijst van trending video's. Ook regent het vrijwel elke minuut tientallen nieuwe reacties. 'Fenomenaal werk, goede boodschap en een geweldige video', reageert een fan. Iemand anders: 'Amerika heeft dit nodig. Eindelijk iemand die opstaat en uitspreekt wat er al jaren speelt.'