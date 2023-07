Rapper Kanye West mag na acht maanden terug op X

Update Herman van der Zandt verlaat na 23 jaar NOS: ‘Tijd voor een nieuwe uitdaging’

Herman van der Zandt (48) vertrekt bij de NOS. De presentator gaat vanaf 1 januari 2024 aan de slag bij de publieke omroep KRO-NCRV. Tot 1 oktober is hij nog in dienst bij de NOS, zo is donderdag bekend geworden. Van der Zandt stopt ook met de presentatie van het Omroep Max-programma Met het mes op tafel, laat Jan Slagter aan deze site weten.