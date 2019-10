Rapper Eminem ondervraagd door Secret Service wegens anti-Trumpnummer

Rapper Eminem is begin 2018 door de Secret Service ondervraagd wegens vermeende bedreigingen aan het adres van de Amerikaanse president Donald Trump en zijn dochter Ivanka. Dat blijkt uit overheidsdocumenten die Buzzfeed kon inkijken. De Secret Service staat in voor de bescherming van de president en zijn familie.

In het nummer Framed uit 2017 fantaseert Eminem erover om Ivanka Trump te ontvoeren en in een vijver te dumpen. In andere liedjes valt hij Donald Trump aan.

Medewerkers van de Secret Service nodigden Eminem uit nadat een medewerker van de entertainmentwebsite TMZ de autoriteiten op de bewuste songtekst had gewezen. Het leek erop of de medewerker, die kort ervoor een artikel had geschreven over de ‘bedreigende teksten’, wilde weten of de rapper onderwerp was van onderzoek.

Eminem, die eigenlijk Marshall Mathers heet, kaartte een ontmoeting met veiligheidsmedewerkers aan in het nummer The Ringer, in 2018. Daarop gingen de journalisten van Buzzfeed op zoek naar bewijs daarvoor. Uit de gespreksverslagen die de Amerikaanse website nu in handen heeft, blijkt dat de veiligheidsdienst vindt dat de rapper ‘ongewenst gedrag’ vertoond. Eminem leek niet erg onder de indruk van de ondervraging: in het verslag staat dat hij ging meerappen toen de agenten zijn raps voorlazen.