Rapper Donnie strikt de Toppers voor nieuw nummer

Rapper Donnie liet zich afgelopen week in gesprek met deze site al ontvallen dat er iets nieuws aan zou komen , maar wat dat precies was, hield hij nog even in het midden. ,,Zonder echt iets te verraden; er komt weer iets leuks aan met een volkszanger”, luidde de hint.

Vandaag wordt duidelijk dat het om een samenwerking met de Toppers gaat. In een filmpje dat de rapper op Instagram deelt is te zien hoe hij met René Froger, Jeroen van der Boom, Jan Smit en Gerard Joling - allemaal gehuld in een goud pakje - ronddartelt. ‘Het is weer top, het is weer toppie, ik heb een po po polonaise in m’n koppie’, zingen de mannen in koor.