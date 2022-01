Rapper Boef verwelkomt dochtertje en deelt ‘eerste en laatste’ foto

Volgens de rapper maken moeder en dochter het goed en zijn ze ‘hartstikke gezond’. Fans van de artiest hoeven echter niet te rekenen op nog meer foto’s van de kleine spruit: de post op Instagram is namelijk de eerste én laatste. ‘Ik wil dat zij in volledige anonimiteit kan opgroeien zodat zij zelf later de keuze kan maken of ze bekendheid wil of niet’, schrijft hij. Boef geeft dan ook aan geen interviews te willen geven over zijn gezinsuitbreiding. ‘Ik vraag aan iedereen om dit te respecteren’, zo sluit hij zijn bericht af.

Ook de moeder van zijn dochter, waarmee Boef een relatie kreeg nadat hij zijn verloving met Selma Omari verbrak, houdt hij liever uit de media. ,,Ik wil het deze keer echt laten lukken”, zei Boef in april van 2021 over haar in de Linda. ,,Ik wil gewoon dat harmonieuze gezin.” De tortelduifjes leerden elkaar kennen toen Boef op een avond de stoute schoenen aantrok toen hij haar zag zitten in een restaurant. Hij stapte op haar af en de rest is geschiedenis. ,,Ook wel leuk dat het een keertje niet via Instagram of Snapchat ging.’’