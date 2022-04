Rapper A$AP Rocky weer vrij na betalen borgsom

Adele ontslaat creatief team Las Vegas-shows na ophef: ‘Ze wil een compleet andere show’

Adele (33) heeft naar verluidt het creatieve team ontslagen dat verantwoordelijk was voor de shows die de zangeres de afgelopen maanden in Las Vegas zou geven, maar die een dag voor aanvang in januari werden afgezegd. De Britse zangeres heeft een nieuw team aangesteld om haar optredens alsnog tot een goed einde te brengen ergens deze zomer. Dit meldt The Telegraph.

