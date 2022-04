Rapper A$ap Rocky gearresteerd op vliegveld na vakantie met Rihanna, mogelijk vanwege schietpartij

met video Iconische musical Les Misérables terug op Nederland­se planken

De iconische musical Les Misérables keert na veertien jaar terug op de Nederlandse planken. De megaproductie is volgend jaar maart te zien in Carré en later mogelijk in andere theaters in het land. Hoofdrollen zijn weggelegd voor onder anderen Freek Bartels, Vajèn van den Bosch en Ellen Pieters.

19 april