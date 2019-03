Ramses Shaffy krijgt monument in oud-woonplaats Leiden

Het beeld wordt ontworpen door de Leidse kunstenares Janine Melai. Het eerbetoon is een initiatief van buurtbewoners, vertelt woordvoerder Peter van der Geer aan lokale media. Een deel van de kosten wordt de komende maanden via crowdfunding verzameld. Er moet nog 29.000 euro worden gevonden, maar de buurtbewoners denken dat dit geen enkel probleem is.



Het beeld wordt zo'n vijf meter hoog en stelt twee armen voor die naar de hemel reiken. Het sculptuur bevat onder meer de tekst van een van de grootste hits van Shaffy, Hoog Sammy kijk omhoog. Tussen de twee pilaren komt een aantal stenen te liggen met daarop de tekst: 'Hier lag de schoonheid en de basis van mijn leven'. Deze uitspraak deed Shaffy over Leiden en zijn jeugd.



De buurtbewoners willen ook een gids uitbrengen met daarin plekken in Leiden die voor Shaffy belangrijk waren.



Ramses Shaffy (1933-2009) wordt beschouwd als een van de grootste kleinkunstenaars die Nederland in de twintigste eeuw heeft gekend. Op zijn 19e verliet hij Leiden en vertrok hij naar Amsterdam, waar hij carrière maakte als acteur en zanger. Shaffy overleed op 1 december 2009.