Rage against the machine zegt tour door Europa en Verenigd Koninkrijk af

Rage against the machine heeft de tour door het Verenigd Koninkrijk en Europa geannuleerd zodat frontman Zack De La Rocha meer tijd heeft om te herstellen van een blessure die hij opliep tijdens een optreden op 11 juli van dit jaar.

In een statement zegt de groep de optredens op vrijdag 12 en zondag 14 augustus in de Verenigde Staten nog te doen, maar daarna neemt de band een pauze. De shows in Antwerpen en Hannover gaan bijvoorbeeld niet door.

‘Het medische team heeft besloten dat het beter is als Zack tijd neemt om te herstellen. Om die reden gaan de optredens in het Verenigd Koninkrijk en Europa in augustus en september niet door. We zijn enorm teleurgesteld dat we deze annulering moeten aankondigen’, vervolgt de band. ‘De vluchten, reistijd en strikte planning zijn een te groot risico voor een volledig herstel.’

De La Rocha liep een blessure op aan zijn been tijdens het optreden in juli. Sindsdien doet hij de shows van de band zittend in een stoel. In totaal zijn er dertien shows geschrapt, waaronder op het Leeds Festival.

