Radiozender Joe nieuw in Nederland

Radiozender Joe, die in België al tien jaar bestaat, begint vandaag in Nederland. Radio-dj Erik van Roekel neemt op werkdagen vanaf 7 uur de ochtendshow op Joe voor zijn rekening.

,,Joe is in België al jaren een sterke radiozender voor een wat meer volwassen doelgroep. Joe richt zich op de frisse veertiger en draait herkenbare hitmuziek van de jaren '80 tot nu. We zien dit als een mooie uitbreiding van ons radio-aanbod", zegt programmadirecteur Dave Minneboo van Qmusic Nederland, die de nieuwe radiozender Joe exploiteert.

Ochtend-dj Erik van Roekel is elke dag tot 9.00 uur te horen op Joe (spreek uit: Djoo), die in de beginfase te beluisteren is via Joe.nl en Nederland.fm. Hij presenteerde ook bij Qmusic in het weekend.

Leuk en spannend

Erik: ,,Ik heb heel veel zin om de ochtendshow van Joe voor mijn rekening te nemen en de luisteraars wakker te laten worden met muziek die iedereen kent en waar ik zelf ook veel van hou. Het is heel leuk en spannend om als dj bij de start van een nieuwe zender betrokken te zijn."

Joe is naast Qmusic de tweede radiozender van De Persgroep in Nederland. In 2005 werd Qmusic door De Persgroep geïntroduceerd in Nederland, op de frequentie van het toenmalige Noordzee FM.