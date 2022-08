Radiopartijen in hoger beroep tegen veiling FM-frequenties

De rechter zette in juli een streep door het plan van de vorige minister van Economische Zaken om de huidige zendvergunningen, die op 31 augustus aflopen, met drie jaar te verlengen. Dat besluit was genomen om de radiostations tijd te geven om te herstellen van de lage advertentie-inkomsten in coronatijd. Radiostation KINK, dat nu niet over een FM-frequentie beschikt, spande daarop een rechtszaak aan omdat het station twijfels had bij die coronaschade en vond een noodverlenging disproportioneel. De rechter stelde het station daarop in het gelijk.

Teleurgesteld

Talpa laat weten ‘teleurgesteld’ te zijn in het besluit van de minister en daarom zelf in beroep te gaan. ,,Wij zijn het niet eens met de uitspraak en zien voldoende aanknopingspunten voor een succesvol hoger beroep”, zegt een woordvoerder van Talpa, waar onder meer Radio 538, Radio 10 en Radio Veronica onder vallen.



Mireille van Ark, hoofdredacteur van BNR, laat net als Talpa weten ‘genoeg aanknopingspunten’ te zien voor een succesvol hoger beroep. RadioCorp, waar SLAM! en 100% NL onder vallen, laat via een woordvoerder weten in hoger beroep te gaan, maar daar verder geen commentaar op te willen geven.



KINK heeft naast de herverdeling van de FM-frequenties nog een ijzer in het vuur. De zender meent dat er een te grote verbondenheid bestaat tussen Talpa en RadioCorp, en heeft daarom een handhavingsverzoek bij ingediend bij minister Micky Adriaansens van Economische Zaken. Die moet daar voor 1 september 2022 een besluit over nemen.



Qmusic, die KINK steunde tijdens de rechtszaak, laat weten: ,,Zoals eerder gemeld naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank, vinden we een veiling - mits zorgvuldig voorbereid - het juiste besluit voor een gezonde radiomarkt.”