Radiohead deelt compleet oeuvre gratis in onlinebibliotheek

Ook Veronica Inside genomi­neerd voor Gouden RadioRing

17:57 Het radioprogramma Veronica Inside van Wilfred Genee maakt kans op de Gouden RadioRing. Genee neemt het in de verkiezing in ieder geval op tegen de ochtendshow Mattie & Marieke van Qmusic en Ekdom in de Morgen van Radio 10.