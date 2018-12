Radiobaas NPO: Schollaardt straks heel veel op de radio

Uitgehongerde dj’s die een week lang plaatjes draaien voor een goed doel in het Glazen Huis; Jurre Bosman was er als regisseur bij in 2004. ,,Het was héél spannend of dit ging lukken. Ik weet nog dat we achter de pc stonden om naar de verzoekjes te kijken en riepen: ‘Ja, luisteraars vragen daadwerkelijk muziek aan voor geld!’ Maar dat de dj’s een week zonder eten kunnen, weten we nu wel. Er zit een nieuwe generatie achter de microfoon die een nieuwe, eigen 3FM Serious Request wil neerzetten.’’



Voor Lifeline trekken vanaf vandaag drie teams van twee dj’s tot de kerst te voet door het land langs luisteraars die spontane acties beginnen voor het Rode Kruis. Het Utrechtse TivoliVredenburg fungeert als 3FM Serious Request-hoofdkwartier met een centrale radiostudio.



,,Maar wij komen ditmaal vooral naar de luisteraar toe’’, zegt Bosman, tegenwoordig Directeur Audio van alle landelijke publieke radiostations. ,,Dat is wat we als publieke omroep ook moeten doen: direct in contact staan met het publiek. Dus geen dj’s meer op het podium of achter glas.’’



Hoe belangrijk is dit voor het gehele 3FM dat het erg zwaar heeft?



,,Héél belangrijk natuurlijk! Lifeline staat ook voor het nieuwe 3FM dat wil ontdekken en vernieuwen. Waar dj’s als Jorien Renkema, Mark van der Molen en Rámon Verkoeijen willen laten zien wat ze kunnen. Met meer alternatieve muziek die geen andere zender draait.’’



Waarom wordt er dan zo weinig naar geluisterd?

,,De nieuwe programmering is in september ingegaan, dat kost tijd. De daling is in elk geval gestopt. Wij hopen dat na 3FM Serious Request en door de ochtendmarkt die in beweging komt (Bosman doelt onder meer op het vertrek van nummer 1 dj Edwin Evers die stopt bij Radio 538, red.), mensen weer eens zappen en bij 3FM terechtkomen. En ontdekken hoe uniek bijvoorbeeld het ochtendprogramma Sanders Vriendenteam is. Sander Hoogendoorn heeft in 3,5 maand een heel eigen geluid neergezet. Als hij vertelt dat zijn vriendin het de vorige avond uitmaakte, vraagt hij de luisteraar of hij een kwartier chagrijnig mag zijn. Het is geen gladde radio waar alleen maar gelachen wordt. Sander heeft de potentie uit te groeien tot een van de grootste dj’s van Nederland.’’