Radio 538 zakt verder in, nu ook Radio 5 groter dan geplaagde zender

Radio 538 keldert naar een zevende plek in de ranglijst met best beluisterde radiozenders. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het NMO Luisteronderzoek. Radio 538 zit al tijden in zwaar weer en is nu ook ingehaald door NPO Radio 5, een zender die niet eens op de FM zit.

Het rommelt al een poosje bij Radio 538. Afgelopen week werd duidelijk dat Wietze de Jager en Klaas van Eerden het veld gaat ruimen in de ochtend. Niet vrijwillig, maar De Jager wilde zijn toekomst niet verbinden aan de zender. Hij koos voor zijn gezin en 538 koos daarom voor een nieuwe ochtendshow. Tim Klijn zal samen met Niels van Baarlen en Rick Romijn de vroege stemmen van de zender worden.

Zevende plek

Niet toevallig waren die laatste twee ook betrokken bij de ochtendshow van Edwin Evers, toen 538 nog de grootste zender van het land was. Nu moeten ze het doen met een marktaandeel van 6,7 procent, goed voor een zevende plek. Radio 2 is nu marktleider met een marktaandeel van 14,2 procent. Ook commerciële concurrent Qmusic doet het een stuk beter met 12,2 procent, en is de nummer twee van Nederland.

Dat 538 nu ook onder Radio 5 staat is opvallend. De ouderenzender is niet te beluisteren op de FM, nog altijd het belangrijkste distributiekanaal voor radio. Luisteraars kunnen alleen via internet of DAB+ naar het station luisteren. Radio 5 zit al lange tijd in de lift en mag zich nu dus de zesde zender van het land noemen.

