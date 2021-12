Radio 538 haalt ruim 900.000 euro op met actie voor onder meer Ronald McDonald Kinderfonds

Lesbische nonnenfilm Benedetta van Paul Verhoeven met kerstdagen al online te zien

Benedetta, de nieuwe film van regisseur Paul Verhoeven, is vanaf vandaag online beschikbaar. De film draaide in de bioscopen, maar zal na de lockdown niet meer terugkeren in de zalen. Daarom is Benedetta al met de kerstdagen te zien op onder anderen Pathé Thuis, KPN, Ziggo en iTunes.

