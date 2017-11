Radio 2 is klaar voor Top 2000: 'Het is bijna een soort Kerstmis'

Welke nummers ontbreken nog in de Top 2000, en moet Bohemian Rhapsody weer op nummer 1 komen? De Radio 2-dj's Bart Arens, Stefan Stasse en Wouter van der Goes vertellen wat de lijst voor hen betekent. ,,De Top 2000 is niet te kopiëren, het is bijna een soort Kerstmis.''