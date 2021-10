Radar overspoeld met reacties over kruidenmengsel Giel Beelen

In Radar bekritiseerden voedselexperts het mengsel. Beelen zelf kwam ook aan het woord en kon niet duidelijk maken in welke verhouding de ingrediënten precies in het drankje zitten. Een farmacoloog spreekt van een ‘tikkende tijdbom’ omdat Shambala een serotonineshock zou kunnen veroorzaken.

,,Het aantal reacties dat we maandagavond en dinsdagochtend hebben gekregen is enorm”, aldus een woordvoerder van AVROTROS. ,,We hebben op het forum en per mail honderden reacties gehad. En veel berichten zijn tig keer geretweet.” Het programma riep ook mensen met slechte ervaringen met het middel op zich te melden: ,,We hebben al reacties op die oproep gehad. Maar we controleren alle verhalen uitgebreid voordat we daarmee naar buiten treden.”