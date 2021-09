Racoon lanceert in oktober eerste Nederlandstalig album

Kate Hudson nog lang niet klaar met romcoms: ‘Maar ik maak ze voortaan wel zelf’

9 september Kate Hudson keert na enkele jaren van afwezigheid terug op het witte doek als stripper in de cultfilm Mona Lisa and the Blood Moon. Dat is even schrikken voor iedereen die haar vooral kent van films als How To Lose a Guy in 10 Days. Maar, zo belooft ze tijdens een interview met deze krant op het filmfestival van Venetië, in het romcom-veld is ze nog lang niet uitgespeeld.