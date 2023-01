Rachel Hazes spreekt van gerechtigheid, Yvonne Coldeweijer gaat 'gewoon door met Hazes-juice’

hazes wint kort gedingYvonne Coldeweijer moet per direct een video waarin zij uitspraken doet over het privéleven van Rachel Hazes verwijderen en een rectificatie plaatsen. De vlogger kan haar zogeheten ‘juice’ - gebaseerd op twee anonieme ‘spionnen’ - niet waar maken, stelt de rechter. Ook mag Coldeweijer de term ‘gecremeerde kroket’ niet meer gebruiken omdat deze te beledigend zou zijn.

Hazes en Coldeweijer stonden twee weken terug tegenover elkaar in de rechtbank in Amsterdam. Hazes wilde dat Coldeweijer een video zou rectificeren waarin zij uitspraken doet over de rol van Hazes bij het uitlekken van een persoonlijke brief van haar zoon André Hazes aan diens ex Sarah van Soelen. Coldeweijer beweert dat de vermeende rol van Hazes in het uitlekken van die brief de reden is dat moeder en zoon momenteel geen contact hebben. De video is ruim 130.000 keer bekeken. Hazes gaf in de rechtbank toe dat er op het moment minder contact is met haar zoon André, maar dat zou een andere oorzaak hebben.

Gecremeerde kroket

Volgens de rechtbank kan Coldeweijer, de maakster van het juicekanaal Life of Yvonne, haar beschuldigingen niet waar maken. Ze zijn ‘onnodig grievend' en Coldeweijer heeft bovendien geen ‘te respecteren belang’ met het plaatsen van haar ‘juice’ op Instagram. Op Instagram zou de vlogger daarnaast haar volgers hebben aangespoord om massaal te reageren op de door haar geuite beschuldigingen. Een groot aantal van hen is volgens de rechtbank ‘helemaal los gegaan’ en heeft zich als gevolg hiervan ‘zeer kwetsend‘ over Hazes uitgelaten.

Coldeweijer zou zich daarvan niet hebben gedistantieerd. ‘Integendeel, zij wakkert deze reacties aan door de term gecremeerde kroket over te nemen’, valt te lezen in het vonnis. Dat Coldeweijer die term niet zelf heeft bedacht is volgens de rechter ‘niet relevant’. ‘Zij neemt de term over en gebruikt die om geld in te zamelen voor haar rechtszaak. Ook dit komt dus voor haar rekening’, klinkt het.

Als Bekende Nederlander hoef je niet alles zomaar te pikken, laat Hazes in een reactie op het vonnis weten. ‘Sommige uitspraken gaan mij namelijk wel net iets te ver en dan moet je toch even voor jezelf opkomen. Ik hoop dat ik een voorbeeld ben voor andere mensen die zoiets ook wordt aangedaan (...).’ Dat Coldeweijer moet rectificeren noemt Hazes ‘gerechtigheid’.

Bloedzuiger

In deze zaak draait het dus eigenlijk vooral om fatsoen. De afgelopen maanden heeft Coldeweijer Rachel Hazes regelmatig aan de schandpaal genageld in haar vlogs. De juicevlogger schroomt niet om in haar producties beledigende teksten als ‘narcistisch mens’, ‘bloedzuiger’, ‘knettergek’ en ‘overgevoelige heks’ te gebruiken. ,,Intens kwetsend en onnodig”, zei Jaap Versteeg, de advocaat van Hazes, hierover op de zitting.

Wie is wie in de Hazes-familiesoap? Bekijk het in de interactieve gids hieronder. Het verhaal gaat daarna verder.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Kritiek op juicekanalen

Dat juicekanalen een mate van vrijheid zouden moeten krijgen omdat ze een maatschappelijk belang dienen, vindt de advocaat van Hazes de grootste flauwekul. ,,Het gaat hier niet over relevante misstanden, maar over buitengewoon persoonlijke kwesties waarin intieme details worden gedeeld. Er wordt een enorme hoeveelheid negativiteit over mevrouw Hazes gestrooid. Er deugt in de wereld van Coldeweijer niets aan haar. Het is zogenaamd één groot drama. Dat is kwalijk en onjuist en het zegt veel over het kamp waar deze uitingen vandaan komen. In de wereld van Coldeweijer is zij de fee en Hazes de heks.’’

Er zit volgens de raadsman ‘een grens aan het toelaatbare’ en daar gaat Coldeweijer, die zich afficheert als ‘doctorandus in de Hazologie’, telkens overheen.

Kritiek op Hazes

Volgens de advocaat van Coldeweijer moet Rachel Hazes vooral haar eigen rol in deze langslepende affaire tegen het licht houden. ,,Binnen de familie heeft men moeite met wat mevrouw Hazes openlijk verkondigt. Bij het verdedigen van haar eigen belangen neemt ze een loopje met de waarheid en schuwt ze niet om het geschiedenisboekje compleet te herschrijven.’’ De rechter gaat hier niet in mee en zegt dat Coldeweijer te ver gaat met haar uitingen.

Dwangsom

Zo mag Coldeweijer de term ‘gecremeerde kroket’ ook niet meer gebruiken om naar Hazes te verwijzen. Deze bewoording is volgens de rechter ‘hoe dan ook grievend en beledigend’, net als andere bewoordingen als narcistisch, manipulatief, knettergek en toxic. Ook de stelling dat het goed is voor André dat hij met zijn moeder heeft gebroken, is in de ogen van de rechtbank ‘kwetsend’ en mag de juicevlogger niet meer gebruiken.

Het is de tweede keer dat Coldeweijer een zaak tegen een Bekende Nederlander verliest en moet rectificeren. Vorig jaar verloor de roddelkoningin een zaak tegen Samantha Steenwijk nadat zij in een video had beweerd dat Steenwijk illegale dieetpillen had gebruikt om af te vallen. Stefan Kalff, de advocaat van Steenwijk, sluit niet uit dat Coldeweijer nog vaker voor de rechter moet verschijnen. ,,Ik zie het wel gebeuren dat de mensen waarover Coldeweijer zich óók onrechtmatig uitlaat in de toekomst een schadevergoeding gaan vorderen”, zegt Kalff. ,,Die mensen zullen zich met dit tweede vonnis nu extra gesteund voelen.”

‘Ik ga gewoon door!’

Ondertussen laat Coldeweijer weten ‘gewoon door te gaan’ met het publiceren van roddels. ,,Het was mijn taak om aan te tonen dat de juice die ik heb gebracht aannemelijk is”, schrijft Coldeweijer op Instagram. ,,Ik vind dat ik daarin lang en breed ben geslaagd, zeker omdat wéér alles is uitgekomen wat ik in de video heb verteld. De rechter dacht daar anders over en vindt dat ik dat niet heb aangetoond. Volgens mij zag de rechter dit als een mogelijkheid om juicekanalen eens ff lekker de mond te snoeren. Nou ik heb nieuws voor je: ik ga gewoon door! Wij leven voor de juice en ik zal de waarheid blijven brengen.”

Coldeweijer moet een dwangsom van 1000 euro voor ieder uur betalen dat de bewuste video nog online staat. Dit kan oplopen tot een maximum van 50.000 euro. De rectificatie moet binnen 48 uur op Instagram worden geplaatst. Ook moet Coldeweijer de proceskosten van bijna 1500 euro uit eigen zak betalen.

Volledig scherm Yvonne Coldeweijer (l) en Rachel Hazes (r) © Brunopress/ANP/AD