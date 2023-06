Rachel Hazes opnieuw naar de rechtbank: conflict met voormalig zakenpartner niet opgelost

Rachel Hazes en haar voormalig zakenpartner en vriendin Marieke van Beek hebben hun conflict over bedrijfsdocumenten niet onderling weten op te lossen, waardoor een gang terug naar de rechtszaal noodzakelijk is. Dit bevestigt een woordvoerder van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden aan het ANP na berichtgeving hierover van NU.nl.

Hazes en Van Beek kregen eerder van de rechter twee weken de tijd om hun conflict over bedrijfsdocumenten op te lossen, maar zijn daar niet in geslaagd. De twee moeten zich op 27 juni melden bij de rechtbank om de zaak voort te zetten. Het is een van meerdere zaken die door Hazes tegen van Beek is aangespannen.

Van Beek was tot 1 maart 2020 officemanager van Melvin Produkties en moest na de beëindiging van haar contract de documenten die ze nog in bezit had, teruggeven aan het bedrijf. Dat had ze tot op heden nog niet gedaan. Van Beek had nog gegevens van het productiebedrijf in handen, waaronder een back-up van de bedrijfsmailbox.

