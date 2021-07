Rachel Hazes krijgt eigen realityserie

,,Wij hebben inderdaad plannen in voorbereiding om met Rachel Hazes en Rossana Kluivert een reallifeserie te maken”, reageert een woordvoerder van het productiebedrijf, dat ook kijkcijferkanon Chateau Meiland maakt, vandaag. Over verdere invulling van de serie is verder nog geen duidelijkheid.



Wel stelt de woordvoeder dat ‘diverse zenders geïnteresseerd zijn’. ,,Maar het is nog te vroeg om te zeggen wanneer het start en bij wie.”



De weduwe van wijlen André Hazes zit de afgelopen jaren alles behalve stil. Ze opende onlangs haar eigen theebar in Amstelveen, lanceerde in samenwerking met supermartketen Lidl een kledinglijn van André Hazes senior en was pas nog te zien in de AVROTROS-documentaire Kleine Jongen, waarin ze onthulde op 15-jarige leeftijd het bed met André te hebben gedeeld.