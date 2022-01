Rachel Hazes ‘heeft het gezellig’ met No surrender-oprichter Klaas Otto

Beroepscrimineel

Otto (55) kwam de afgelopen jaren veelvuldig in het nieuws, vooral vanwege rechtszaken die tegen hem liepen. De oprichter van motorclub No surrender staat bekend als een gewelddadige beroepscrimineel en werd in 2018 nog veroordeeld tot zes jaar cel vanwege onder meer bedreiging, afpersing, zware mishandeling en witwassen van 1,3 miljoen euro.

Hij ging daarna in hoger beroep. In mei 2020 kwam hij op vrije voeten, nadat hij drie jaar en vier maanden in voorarrest had gezeten in afwachting van de afronding. Onder meer zijn gezondheid en het risico op besmetting met het coronavirus speelden daarbij een rol. Als hij niet in hoger beroep was gegaan, zou hij bovendien al bijna in aanmerking zijn gekomen voor voorwaardelijke invrijheidstelling na het uitzitten van twee derde van zijn straf.